Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahte içki operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de sahte içki operasyonu

1 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde bir depoya yapılan baskında 5 ton sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde bir depoya yapılan baskında 5 ton sahte içki ele geçirildi. Deponun kiracısı Z.A. gözaltına alındı.
İzmir Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bulunan ve daha önce cam imalathanesi olarak faaliyet gösteren bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 2,5 tonu şişelenmiş olmak üzere 5 ton sahte içki, 36 bin boş şişe, 135 bin kapak ve 6 bin 200 etiket ele geçirdi. Resmi fabrikalarda kullanılan sensörlü makinelerle dolum yapan, tam otomatik makinelerin kullanıldığı tespit edilen depoda yapılan incelemelerde, aynı anda, 8 şişenin dolumunu 5 saniyede yapan bir düzenek oluşturulduğu belirlendi. Makinelere el konulurken, gözaltına alınan deponun kiracısı Z.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan sahte içkilerin İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da piyasaya sürülmesinin planlandığı öğrenildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:05 Kaynak: DHA
Jandarma, Zafer Mahallesi, Buca, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dublin-İzmir uçağında rezalet! Tuvalette ilişkiye girdiler 6 gün sonra doğum günüydü! Üniversiteli Mert gözyaşlarıyla uğurlandı Tacizle suçladığı eniştesini öldüren kadına haksız tahrik ve iyi hal indirimi Torbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 14:18:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahte içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]