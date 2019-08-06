İzmir'de sahte içki operasyonu
28 dakika önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda 484 litre sahte içki ele geçirildi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:40 Kaynak: AA
'in Çeşme
ilçesinde düzenlenen operasyonda 484 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, fenalaşması üzerine Çeşme Devlet Hastanesine getirilen V.K. alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.
Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, V.K'nin içki aldığı tespit edilen F.K'nin (57) evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 484 litre sahte içki ile üretimde kullanılan düzenek ele geçirildi, F.K. ise gözaltına alındı.
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