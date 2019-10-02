İzmir'de, sahte içki operasyonu

İZMİR'in Buca ilçesinde, 2 ev ve 2 minibüste yapılan aramalarda, 221 şişe sahte rakı ve votka ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca'da sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen 2 ev ve 2 minibüse eş zamanlı baskın yaptı. Baskında

221 şişe sahte rakı ve votka, 90 litre etil alkol, 350 boş şişe, 1000 şişe kapağı, 108 sahte TAPDK bandrolü ile çeşitli içki türlerine ait aromalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Akın Y. ve Halil T., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.