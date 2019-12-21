İzmir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de sahte içki operasyonu

6 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 6 şişe sahte viski, 25 litre etil alkol, 140 boş şişe ve 190 kapak ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 6 şişe sahte viski, 25 litre etil alkol, 140 boş şişe ve 190 kapak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde sahte alkol üretildiğini tespit etti. Adrese yapılan baskında, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlandığı belirlenen 6 şişe viski, 25 litre etil alkol, 190 kapak ve 140 boş şişe ele geçirildi.Gözaltına alınan ev sahibi Erhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
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