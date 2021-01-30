İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlenen evde alıkonulduğu belirlenen kadın kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde iki eve düzenlenen sahte içki operasyonunda, şiddet gördüğünü ve alıkonulduğunu belirten kadın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine sevk edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesindeki 2 adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol, 54 litre sahte içki ile 200 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen bir evde bulunan ve arkadaşı tarafından alıkonularak şiddet gördüğünü söyleyen kadın da İl Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine götürüldü.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.