İzmir'in Menderes ilçesinde iki eve düzenlenen sahte içki operasyonunda, şiddet gördüğünü ve alıkonulduğunu belirten kadın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine sevk edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesindeki 2 adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol, 54 litre sahte içki ile 200 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen bir evde bulunan ve arkadaşı tarafından alıkonularak şiddet gördüğünü söyleyen kadın da İl Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine götürüldü.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlenen evde alıkonulduğu belirlenen kadın kurtarıldı - Son Dakika