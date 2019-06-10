Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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İzmir'de sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda sahte içki üretimi yapılan depoda 856 şişe ve 250 litre sahte alkol ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]
İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda sahte içki üretimi yapılan depoda 856 şişe ve 250 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de bazı kişilerin ürettikleri sahte içkiyi kent merkezi ve turizm bölgelerinde piyasaya sürdüğü bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında şebeke üyelerine yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, takip ettikleri 2 hafif ticari aracı Bornova ilçesinde durdu, aracın içinde bir miktar sahte içki bulunurken, 5 zanlı gözaltına alındı.

Sahte içki imalathanesi olarak kullanılan Bornova ilçesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki depoya yapılan operayonda ise 856 şişe ve 250 litre şişelenmeye hazır sahte alkol bulundu. Binada ayrıca 180 litre etil alkol, bin boş şişe, 13 bin etiket, bin 750 şişe kapağı, çeşitli aromalar ve 100 litre kapasiteli 2 plastik tank ele geçirildi.

Çocuk işçi çalıştırmışlar

Öte yandan, depoda paketleme işlemi yapan yaşı küçük 2 çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocukların, sahte içkileri paketlemek için günlük 300 liraya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ve Ö.G. tutuklanırken, A.N.D, O.T. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:58 Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa
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