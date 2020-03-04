İzmir'de sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretildiği iddia edilen depoya yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'de sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretildiği iddia edilen depoya yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ semtinde bir depoda sahte içki üretildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda 80 litre kaçak içki, kaçak içki üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 530 litre sahte etil alkol, çok sayıda plastik şişe ele geçirildi.

Depoda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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