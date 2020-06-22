İzmir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova'nın Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde ormanlık alanda ve bir araçta sahte içki ve imalatında kullanılan malzemeler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 295 şişe sahte içki, 2 bin 274 litre sahte etil alkol, 60 adet yarım litrelik pet şişelerde sahte votka, bin 700 adet boş şişe, bin 450 adet içki şişesi kapağı, bin adet önlü arkalı şişe etiketi, 3 adet çeşmeli tank ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - İZMİR