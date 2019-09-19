Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahte içki üreticilerine büyük darbe
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İzmir'de sahte içki üreticilerine büyük darbe

1 saat önce

İzmir'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplamda 288 şişe ve 170 litre sahte içki yakalandı.

İzmir'de sahte içki üreticilerine büyük darbe, System.String[]

İzmir'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplamda 288 şişe ve 170 litre sahte içki yakalandı.


İzmir'de jandarma ekipleri, sahte içki üretenlere büyük bir darbe vurdu. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. İçinde ev eşyası olan aracın içinden 288 şişe sahte içki çıktı.


Buca'da ise bir evde sahte içki yapıldığını tespit eden ekipler, Zafer Mahallesi'nde bulunan eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 170 litre sahte içki ele geçirildi. Evin sahibi A.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:38 Kaynak: İHA
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