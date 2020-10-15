İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü - Son Dakika

İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü
15.10.2020 00:57
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 1 kişi daha yaşamını yitirdi. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. - İZMİR
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