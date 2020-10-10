İzmir'de sahte içkiden ölenler için adli tıp önünde hüzünlü bekleyiş - Son Dakika

İzmir'de sahte içkiden ölenler için adli tıp önünde hüzünlü bekleyiş

10.10.2020 14:26

İzmir'de, sahte içki tükettikleri iddia edilen ve hastaneye kaldırılan 18 kişiden 6'sı hayatını kaybetti.

İzmir'de, sahte içki tükettikleri iddia edilen ve hastaneye kaldırılan 18 kişiden 6'sı hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin yakınları adli tıp önünde hüzünlü bekleyişini sürdürürken, ölen Aydın Göksoy'un yeğeni, amcasının kaçak içki sebebiyle hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Yengem 2 bardak içmiş, amcam içkiyi sevdiği için fazla içmiş. Amcam kaçak içkiden dolayı vefat etmiş" dedi.

İzmir'in Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde, iddialara göre, sahte içki tükettikten sonra fenalaşan 18 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan kişilerden Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Adem Güneş(61), Aydın Göksoy (58) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kişilerin ise hastanelerde hala tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, ölen kişiler otopsileri yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna getirildi. Ölen kişilerin yakınlarıda cenazeleri teslim almak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna geldi.

Evli çiften biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor

Hayatını kaybeden Aydın Göksoy'un yeğeni, amcasının geçtiğimiz pazar günü yengesiyle birlikte içki içtiğini söyleyerek, "Yengem 2 bardak içmiş, amcam içkiyi sevdiği için fazla içmiş. Bu zehirlenme süresi 4-5 gün sürüyor. Cuma gecesi saat 03.00'te hastaneye gidiyorlar. Yengem farklı bir hastaneye sevk ediliyor ve hala tedavisi sürüyor. Amcam da orada kalp krizi geçiriyor. Daha sonra ikinci kalp krizini de geçirince hayatını kaybediyor. Başımız sağ olsun. Amcam kaçak içkiden dolayı vefat etmiş" dedi.

Emniyetten kaçak içkiye karşı uyarı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili olarak 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depolara ve işyerlerine baskınlar düzenlemişti. Ekiplerin operasyonlarının devam ettiği belirtildi. Bu arada emniyet birimleri, pet şişelerde, ne olduğu belli olmayan sıvıların tüketilmemesi uyarısında bulundu. - İZMİR

İzmir'de sahte içkiden ölenler için adli tıp önünde hüzünlü bekleyiş
İzmir'de sahte içkiden ölenler için adli tıp önünde hüzünlü bekleyiş
İzmir'de sahte içkiden ölenler için adli tıp önünde hüzünlü bekleyiş
İzmir'de sahte içkiden ölenler için adli tıp önünde hüzünlü bekleyiş

Kaçak İçki, Adli Tıp, Aydın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sahte içkiden ölenler için adli tıp önünde hüzünlü bekleyiş - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'da yanan evine koşmaya çalışan kadın güçlükle ikna edildi Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış
Son dakika: Hatay'da 2 gündür söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaliyle bazı şüpheliler gözaltına alındı Son dakika: Hatay'da 2 gündür söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaliyle bazı şüpheliler gözaltına alındı         
14:27
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı         
13:35
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu         
11:01
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek         
08:54
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 14:47:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de sahte içkiden ölenler için adli tıp önünde hüzünlü bekleyiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei