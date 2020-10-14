İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a çıktı - Son Dakika

İZMİR'de, sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören Mustafa Tepe (49) yaşamını yitirdi. Kentte, Tepe ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a çıktı.

İzmir'de, sahte içki içtikten sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastaneye başvuran Mustafa Tepe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Böylece, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı, 19'a çıkarken, 23 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.