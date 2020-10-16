DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 22 oldu

İZMİR'de, sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan Barbaros Hayrettin Öz hayatını kaybetti. Kentteki sahte içki ölümleri nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye çıktı. Foça ilçesinde sahte alkol içtikten sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ege Üniversitesi Hastanesi 'ne kaldırılan Barbaros Hayrettin Öz, buradan Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Öz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece, İzmir'deki sahte içki ölümlerinin sayısı 22'ye yükseldi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEDavut CAN/İZMİR,

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Yolda kalan otomobili, polis müdürü itti TOKAT'ta yol ortasında otomobili bozulan vatandaşın imdadına Tokat Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt ile bir polis memuru yetişti. Polisler, trafiğin aksamaması için otomobili, itekleyerek, yol kenarına çekti.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan Şevki Er'in kullandığı 60 AJ 090 plakalı otomobil arıza yaptı. Yolda kalan otomobil, trafikte aksamaya neden oldu. Otomobil sürücüsü Er'in yardımına denetim yapan Tokat Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt ile bir polis memuru yetişti. Bozkurt ve polis memuru araç sahibi ile birlikte otomobili, iterek, yol kenarına çekti. Otomobil sürücüsü Şevki Er, Bozkurt ile beraberindeki polise teşekkür etti.