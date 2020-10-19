İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25 oldu - Son Dakika

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25 oldu
19.10.2020 13:16
İZMİR'de sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören Hayrettin Koçer (68) yaşamını yitirdi.
İZMİR'de sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören Hayrettin Koçer (68) yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.
İzmir'de geçen cumartesi günü, iddiaya göre sahte içki kullandıktan sonra fenalaşan Hayrettin Koçer, Dokuz Eylül Hastanesi'ne başvurdu. Burada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan Koçer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koçer'in cenazesi işlemlerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Koçer'in ölümüyle birlikte, kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 25 oldu.
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