İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 30 oldu - Son Dakika

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 30 oldu
23.10.2020 22:42
İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi daha yaşamını yitirirken, kentte hayatını kaybeden kişilerin sayısı 30'a yükseldi.
İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi daha yaşamını yitirirken, kentte hayatını kaybeden kişilerin sayısı 30'a yükseldi.
Sahte içki zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastaneye başvuran Ömer Ali Ö. ve Murat A. rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Ali Ö. ve Murat A. hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, İzmir genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı.
(İHA)
Son Dakika Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Geri sayım başladı! Koronavirüs aşısında kasım sonu itibarıyla sonuç alınabilir Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz Kadın müşteriyi "Seni gebertirim" diye tehdit eden taksicinin ruhsatı iptal edildi "Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi