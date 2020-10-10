İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

10.10.2020 13:35
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı, System.String[]

İzmir'de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hastaneye kaldırılan 2 kişiden daha acı haber gelirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İzmir'de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hastaneye kaldırılan 2 kişiden daha acı haber gelirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Tedaviye alınanlardan Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş'in (64) hayatını kaybetmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.

Hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği öğrenilirken, son yaşanan ölümlerle sayı 6'ya çıktı. Hastaneye kaldırılan diğer kişilerin ise tedavilerine hala devam ediliyor.

Bu arada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yaşanan ölümler nedeniyle 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depo ve iş yerlerine baskınlar yapmıştı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Karabağlar, Bayraklı, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

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