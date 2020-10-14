İzmir'de sahte içki ölümleri artıyor: 21 ölü - Son Dakika

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine başvuran Turhan E. ile Musa G. hayatını kaybetti. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. - İZMİR