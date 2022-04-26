İzmir'de sahte iş ilanlarına başvurup dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan suç duyurusu - Son Dakika
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İzmir'de sahte iş ilanlarına başvurup dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan suç duyurusu

26.04.2022 12:03
İzmir'de sahte iş ilanlarına başvurup dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan suç duyurusu

İzmir'de, kendilerini inşaat firması sahibi gibi gösterip sahte iş ilanıyla işe aldıkları kişilere çeşitli bahanelerle kredi çektirerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir'de, kendilerini inşaat firması sahibi gibi gösterip sahte iş ilanıyla işe aldıkları kişilere çeşitli bahanelerle kredi çektirerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan bir grup vatandaş, kendilerini dolandırdıkları iddiasıyla İzmir'de ikamete den baba-oğul K.T. ve T.T'den şikayetçi oldu.

Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan mağdurlar, sahibi K.T. gibi görülen firmada işe alındıklarını, bir süre sonra ise "yeni girecekleri ihale için teminat gerektiği, vadesi gelen çeki bulunduğu ve borç paraya ihtiyacı olduğu, araç takası yapalım ya da sıfır araç verelim" şeklinde gerekçelerle kendilerinden para isteyen şüpheli için kredi çekerek onlara teslim ettiklerini ileri sürdü.

Mağdurların avukatı Reyhan Aydemir, AA muhabirine, şüphelinin, "işlerinin kötü gittiği, ihaleye katılacakları ve teminat gerektiği" gerekçesiyle müvekkilden kredi çekmesini istediğini ifade ederek, "Sadece benim müvekkilim nafaka olarak aldığı ve çocuğunun üniversite eğitimi için ayırdığı 9 bin dolar ile bankadan çektiği 58 bin lira krediyi şüpheliye teslim etti." dedi.

Şüphelilerin dolandırmak için dul, eşten ya da babadan emekli maaşı alan 35-45 yaş arasında, bakmakla yükümlü oldukları çocukları bulunan kadınları seçtiğini savunan Aydemir, "Bu şekilde 10'a yakın müvekkilimiz var. Bir tanesinin 180-200 bin arası, bir tanesinin 100-150 bin arası, topyekün dediğimiz zaman 1 milyonu aşkın zarar var." ifadelerini kullandı.

Haklarındaki şikayetten sonra gözaltına alınan T.T. serbest kalırken, babası K.T. ise aranıyor.

İzmir'de sahte iş ilanlarına başvurup dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan suç duyurusu
İzmir'de sahte iş ilanlarına başvurup dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan suç duyurusu

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Dolandırıcılık, İnşaat, Kredi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de sahte iş ilanlarına başvurup dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan suç duyurusu - Son Dakika


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