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İzmir'de sahte kaçak içki satıcılarına operasyon - Son Dakika

İzmir'de sahte kaçak içki satıcılarına operasyon

26.12.2021 16:01
İzmir'de sahte kaçak içki satıcılarına operasyon

İzmir'in Urla ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 gün içinde yapılan operasyonlarda yüzlerce litre sahte/kaçak içki ve alkol ele geçirdi.

İzmir'in Urla ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 gün içinde yapılan operasyonlarda yüzlerce litre sahte/kaçak içki ve alkol ele geçirdi.

Yılbaşı yaklaşırken sahte/kaçak içki üretenlere ve satanlara göz açtırmayan İzmir Emniyeti, operasyonlarına devam ediyor. Urla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahte alkol bulundurduğu ve sattığı tespit edilen N.Y. isimli şahsın evine yaptıkları operasyonda 12 şişe sahte/kaçak içki, 4 adet anason yağı, 10 litre etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan N.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı adreste sahte/kaçak içki ve sigara ticareti yapıldığını tespit etti. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.B., M.T.İ., U.E., Z.E., F.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplamda 800 litre içime hazır sahte/kaçak içki, 135 litre etil alkol, bin 250 adet kaçak sigara, 2adet ruhsatsız av tüfeği, 67 adet fişek ve kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartlarının uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, 24 Aralık 2021'de saat 23.40 sıralarında Urla Sanayi bölgesinde çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçmaya çalışan E.K. isimli şüpheli Zafer Caddesi üzerinde yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 54 gram esrar maddesi ile 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma' suçundan işlem yapıldı. - İZMİR

İzmir'de sahte kaçak içki satıcılarına operasyon
İzmir'de sahte kaçak içki satıcılarına operasyon

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Kaçak İçki, Hisarcık, Alkol, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sahte kaçak içki satıcılarına operasyon - Son Dakika


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