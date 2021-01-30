İzmir'de sahte para operasyonu - Son Dakika

İzmir'de sahte para operasyonu

30.01.2021 20:52
İzmir'de sahte para operasyonu, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleşen sahte para operasyonunda 2 bin 900 lira sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleşen sahte para operasyonunda 2 bin 900 lira sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motorlu kurye olarak çalışan bazı kişilerin 100 liralık ve 200 liralık sahte paraları marketlere verdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda sahte para dolandırıcılığı yapanların O.Ö., M.U. ve B.Ö. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı. Sorgularında suçlarını itiraf ettiği öğrenilen şüphelilerin ifadelerinde, Koyundere ve Kasımpaşa Mahallelerinde iki markete sahte paralardan verdiklerini söylediği bildirildi. Sahte paraların tedarikini D.G. isimli bir kişinin yaptığını söylemeleri üzerine zanlının geçen hafta Buca ilçesinde tutuklandığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada toplamda 2 bin 900 lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan M.U. ve B.Ö., adli kontrol şartıyla serbest kalırken O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ayhan Ederoğlu/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de sahte para operasyonu - Son Dakika


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