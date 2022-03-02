İZMİR'DE, SAHTE PARA OPERASYONU - Son Dakika
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İZMİR'DE, SAHTE PARA OPERASYONU

02.03.2022 12:21

İZMİR'de, Balçova ilçesindeki bir büfeden sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan biri kadın 2 kişinin evinde yapılan aramalarda, 100 TL'lik banknotlar halinde sahte 1.200 TL, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

İZMİR'de, Balçova ilçesindeki bir büfeden sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan biri kadın 2 kişinin evinde yapılan aramalarda, 100 TL'lik banknotlar halinde sahte 1.200 TL, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Balçova'daki bir büfeye gelen R.S. ve A.E. isimli kadın, alışveriş yaptıktan sonra büfe sahibine para verdi. Büfe işletmecisi, sahte olduğunu anladığı parayı iade edip, ürünlerini geri aldı. Büfeden ayrılan 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen büfe sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 2 kişinin adresini tespit etti. Dün sabah saatlerinde, Karabağlar ilçesindeki eve operasyon düzenleyen ekipler, R.S. ve A.E.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 100 TL'lik banknotlar halinde sahte 1.200 TL, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.S. ve A.E.'ye ev hapsi verildi.

İZMİR'DE, SAHTE PARA OPERASYONU
İZMİR'DE, SAHTE PARA OPERASYONU
İZMİR'DE, SAHTE PARA OPERASYONU

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Pompalı Tüfek, Türk Lirası, alışveriş, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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