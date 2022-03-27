İZMİR'DE SAHTE PARA OPERASYONU - Son Dakika
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İZMİR'DE SAHTE PARA OPERASYONU

27.03.2022 08:17

İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sürecekleri sahte paralarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sürecekleri sahte paralarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmeye çalıştıkları öğrenilen 2 şüpheli bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda H.Y. ve M. Y. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen 4 ev ve 1 araçlarında yapılan aramada 24 bin 400 TL sahte para, 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'DE SAHTE PARA OPERASYONU
İZMİR'DE SAHTE PARA OPERASYONU
İZMİR'DE SAHTE PARA OPERASYONU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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