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İzmir'de sahte para operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de sahte para operasyonu: 3 kişi tutuklandı

19.02.2022 00:59
İzmir'de sahte para operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir benzin istasyonuna sahte para vererek yakıt almaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir benzin istasyonuna sahte para vererek yakıt almaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 3 bin 400 TL sahte para ve aracın yakıt deposu kapağında 24 adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir benzin istasyonuna sahte para vererek yakıt almaya çalışan ve uyuşturucu, hırsızlık, yaralama birçok suçtan kaydı bulunan 3 şüpheliyi, Gaziemir ilçesi Semt Garajı önünde seyir halindeyken yakaladı. Ç.K., B.B. ve B.K. isimli şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde arama yapan ekipler, 34 adet sahte 100 TL (3 bin 400 TL) ile aracın yakıt deposu kapağında 24 adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Türk Lirası, Gaziemir, Benzin, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sahte para operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de sahte para operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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