Üye Girişi
İzmir'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

18.02.2022 12:05
İzmir'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sahte parayla yakıt almaya çalıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sahte parayla yakıt almaya çalıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Aramalarda seri numaraları aynı olan 34 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta 3 şüphelinin bulunduğu bir otomobilin Gaziemir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan sahte para ile akaryakıt almaya çalıştığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler aracı Semt Garajı önünde durdurdu, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri ile otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda seri numaraları aynı olan 34 adet 100 TL'lik sahte banknot bulundu. Ayrıca, otomobilin yakıt depo kapağı bölümünde 24 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., B.B., B.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İzmir'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
İzmir'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
YORUMLAR
500

Türk Lirası, Akaryakıt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:12:25. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement