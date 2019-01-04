Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sahte Şarap Operasyonu: 4 Gözaltı

İzmir'de Sahte Şarap Operasyonu: 4 Gözaltı

2 saat önce

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1775 litre sahte şarap ele geçirildi.

İzmir'de Sahte Şarap Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1775 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır'ın Yakapınar Mahallesi'nde oturan H.Ç., S.Ç., A.T. ve C.İ.'nin evlerinde sahte alkollü içki ürettikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Dün sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenleyen ekipler, toplamda 1775 litre sahte şarap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:15 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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