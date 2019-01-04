İzmir'de Sahte Şarap Operasyonu: 4 Gözaltı
2 saat önce
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1775 litre sahte şarap ele geçirildi.
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1775 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Bayındır'ın Yakapınar
Mahallesi'nde oturan H.Ç., S.Ç., A.T. ve C.İ.'nin evlerinde sahte alkollü içki ürettikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Dün sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenleyen ekipler, toplamda 1775 litre sahte şarap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:15 Kaynak: DHA
Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı
Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü
İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademisyen ve Öğrencileri, Üç Boyutlu Yazıcıyla Giysi Üretti
Son Dakika! CHP'de Parti Meclisi Toplandı; Bursa, Mersin, Kahramanmaraş, Van, Iğdır ve Kütahya Adayları Onaya Sunuldu