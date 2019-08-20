Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahte sikkeyle dolandırıcılık iddiası
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de sahte sikkeyle dolandırıcılık iddiası

1 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sahte sikkelerle dolandırıcılık yapmak istediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'de sahte sikkeyle dolandırıcılık iddiası, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sahte sikkelerle dolandırıcılık yapmak istediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesinde 2 şüphelinin ellerinde Osmanlı altını olduğunu ve bunları satmak için telefonla aradıkları vatandaşları dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.
R.İ. ve C.A. olduğu belirlenen şüpheliler, düzenlenen gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 328 sahte altın sikke ele geçirildi.
Şüphelilerin Jandarma'daki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kemalpaşa, Jandarma, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'in ormanlarında yürekleri sızlatan acı bilanço
İzmir'deki yangın için çağrı yapan Haluk Levent'e Tunç Soyer ve Halil Sezai'den destek İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 14:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahte sikkeyle dolandırıcılık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]