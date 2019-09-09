Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahte viski operasyonu
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İzmir'de sahte viski operasyonu

1 saat önce

İzmir'de sahte viski operasyonuİzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi.

İzmir'de sahte viski operasyonu

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir depoda, sahte alkollü içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dün depoya operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 600 şişe sahte viski, 45 litre etil akol, 2.5 litre kaçak rakı ile kaçak viski, votka ve rakı yapmak için kullanılan aromalar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak E.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İzmir'de sahte viski operasyonu

Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:24 Kaynak: DHA
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