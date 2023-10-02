Biri mezara diğeri hapse! İki sevgilinin şakalaşması ölümle noktalandı - Son Dakika

Biri mezara diğeri hapse! İki sevgilinin şakalaşması ölümle noktalandı

Biri mezara diğeri hapse! İki sevgilinin şakalaşması ölümle noktalandı
Son Güncelleme: 02.10.2023 10:18

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir genç kız, silahla şakalaştığı esnada erkek arkadaşını kafasından vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan genç kız, tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahla şakalaştığı esnada erkek arkadaşını kafasından tabancayla vuran genç kız, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

TABANCA BİR ANDA ATEŞ ALDI

30 Eylül saat 13.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 4246 sokakta meydana gelen olayda Miraç Bulat (22) ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Meryem Ö. (18), tabancayla şakalaşmaya başladı. Meryem Ö.'nün elinde bulunan tabancanın bir anda ateş alması sonucu kafasından yaralanan Miraç Bulat, kanlar içerisinde yere yığıldı.

İzmir'de silahla şakalaşma sonucu erkek arkadaşını vuran genç kız tutuklandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bulat, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miraç Bulat'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GENÇ KIZ TUTUKLANDI

Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Meryem Ö. ise, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen genç kız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Karabağlar, Eylül, İzmir, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biri mezara diğeri hapse! İki sevgilinin şakalaşması ölümle noktalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biri mezara diğeri hapse! İki sevgilinin şakalaşması ölümle noktalandı - Son Dakika
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