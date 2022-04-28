İzmir'de "Sakin Mahalle" Programı Başladı. Tunç Soyer: "İzmir Umudun Şehridir" - Son Dakika
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İzmir'de "Sakin Mahalle" Programı Başladı. Tunç Soyer: "İzmir Umudun Şehridir"

28.04.2022 13:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazanan İzmir’in “Sakin Mahalle” programını, Agora Ören Yeri Bölgesi’ndeki Pazaryeri Mahallesi’nde başlattı. Başkan Tunç Soyer, bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda belirlenen projeleri yerinde inceledi. Soyer, “Cittaslow Metropol, dünyanın umutlu şehirlerinin simgesidir. İzmir umudun şehridir. Sakinleşmeye Agora’dan başladık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazanan İzmir'in "Sakin Mahalle" programını, Agora Ören Yeri Bölgesi'ndeki Pazaryeri Mahallesi'nde başlattı. Başkan Tunç Soyer, bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda belirlenen projeleri yerinde inceledi. Soyer, "Cittaslow Metropol, dünyanın umutlu şehirlerinin simgesidir. İzmir umudun şehridir. Sakinleşmeye Agora'dan başladık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sakin Mahalle" projesi kapsamında Agora Ören Yeri'ndeki Pazaryeri Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarete, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Saha gezisinde Agora Parkı, Namazgah Hamamı, Açık Hava Sineması, Pazaryeri Meydan Düzenlemesi, Altınordu Binası, Tarihi Carfi Köşkü ve Sakin Mekan'ı incelendi.

"İZMİR UMUDUN ŞEHRİDİR"

Cittaslow Metropol'ün geleceğin şehirlerini inşa etme projesi olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cittaslow Metropol, dünyanın umutlu şehirlerinin simgesidir. İzmir umudun şehridir. Sakinleşmeye Agora'dan başladık. Şehrimizde adaleti ve refahı herkes için çoğaltmak, birinci önceliğimiz. Cittaslow Metropol, bedenlerimizi, duygularımızı ve düşüncelerimizi özgürleştirmek için attığımız bir adımdır" dedi.

CİTTASLOW METROPOL NEDİR?

İzmir, Cittaslow 2021 Genel Kurulu'nda dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve kanaat önderleri ile İzmir'de başlayacak ve bütün dünyada uygulanabilecek bir büyükşehir yönetim modeli oluşturmak için Cittaslow Metropol projesi üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında dünyadaki kent ve iyi yaşam perspektifleri analiz edilerek "yavaş yaşam" felsefesiyle bir araya getirildi.

Cittaslow Metropol kent modeli insan odaklı, kentin değerlerini koruyan, sürdürülebilir, yüksek yaşam kalitesini hedefliyor. Cittaslow Metropol modelinin "Toplum", "Kentsel direnç", "Herkes için Gıda", "İyi Yönetişim", "Hareketlilik" ve "Cittaslow Mahalleleri" olmak üzere 6 ana teması var. Bu temalar altında çeşitli kriterler belirlendi. Bu kriterler kapsamında İzmir'de bir yıl süresince projeler geliştirilecek ve uygulanacak.

İzmir'de Sakin Mahalle Programı Başladı. Tunç Soyer: İzmir Umudun Şehridir
İzmir'de Sakin Mahalle Programı Başladı. Tunç Soyer: İzmir Umudun Şehridir
İzmir'de Sakin Mahalle Programı Başladı. Tunç Soyer: İzmir Umudun Şehridir
İzmir'de Sakin Mahalle Programı Başladı. Tunç Soyer: İzmir Umudun Şehridir

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İzmir Büyükşehir'de 6 Bin Personeli Kapsayan Toplu Sözleşme İmzalandı İzmir Büyükşehir'de 6 Bin Personeli Kapsayan Toplu Sözleşme İmzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Sakin Mahalle' Programı Başladı. Tunç Soyer: 'İzmir Umudun Şehridir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de "Sakin Mahalle" Programı Başladı. Tunç Soyer: "İzmir Umudun Şehridir" - Son Dakika
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