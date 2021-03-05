İzmir'de "Sakura esintisi" etkinliğinde çevrim içi Japon kültürü anlatılacak - Son Dakika

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen " İzmir'de Japon Sakura Esintisi-İzmir Japon Kültür Haftası" etkinlikleri başladı.

Başkonsolos Hisao Nishimaki çevrim için düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği (JİKAD) iş birliğiyle gerçekleştirdikleri etkinliğin zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirtti.

Nishimaki, konserler, belgesel gösterimleri, yarışmaların yer aldığı etkinliğin Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini geliştireceğine inandığını ifade etti.

Etkinliğin ilk bölümünde "Vatana Giderken Heimei Maru" adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında 15 Mart tarihine kadar çevrim içi olarak Japonca konuşma yarışması, origami atölyesi, eğitim bursu semineri ve konserler gerçekleştirilecek.