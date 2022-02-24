Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı - Son Dakika
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Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı

24.02.2022 09:34
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ESHOT personeli ile bir grup arasında servise binme nedeniyle tartışma çıktı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ESHOT personeli ile bir grup arasında servise binme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle saldırganlar, 7 ESHOT personeli ve 1 polis memurunu yaraladı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 05.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Polat Caddesi 9027 sokakta meydana geldi. ESHOT personeli servis beklediği sırada araca binemeye çalışan S.G.K. (19) ve M.A. (19) ile ESHOT personeli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri de saldırıya uğradı. Olayda, 1 polis ve 7 ESHOT personeli yaralandı. Yaralananlar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaya müdahale eden polis memuru Ömer Ü. ile ESHOT personeli Özer A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. ESHOT personelleri; Mustafa E, Serdal Ö, İlker T, Onur C, Hakan Ö, Muhammed A.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerinden kaçan saldırganlar, polis ekiplerince kısa süre içerisinde suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, olayın ardından hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Akın Küçükkurt-İHA)

Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı
Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı

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İZMİR'DE BIÇAKLI KAVGA 1'İ POLİS, 8 YARALI İZMİR'DE BIÇAKLI KAVGA 1'İ POLİS, 8 YARALI Son dakika haberi | Bıçaklı saldırgan 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaraladı Son dakika haberi | Bıçaklı saldırgan 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaraladı

Polis Memuru, Karabağlar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saldırganlar dehşet saçtı: 1 polis ve 7 ESHOT personeli bıçaklandı - Son Dakika


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