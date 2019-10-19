Son Dakika Haberleri: İzmir'de şampiyon Galatasaray
Son Dakika Spor İzmir'de şampiyon Galatasaray

İzmir'de şampiyon Galatasaray

1 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 5'incisi düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda, 3 maçını da kazanan Galatasaray HDI Sigorta şampiyon oldu.

İzmir'de şampiyon Galatasaray, System.String[]

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 5'incisi düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda, 3 maçını da kazanan Galatasaray HDI Sigorta şampiyon oldu.

Organizasyonun ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta, son karşılaşmasında bugün Atatürk Voleybol Salonu'nda Arkasspor'la karşılaştı. Müsabakanın ilk setini 25-23 üstün tamamlayan Galatasaray, 2'nci seti 25-21, son seti de 25-18 kazandı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Cİ Group 5'inci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın son maçı öncesinde birinciliği garantiledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, sarı-kırmızılıların kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş takım kaptanı Selçuk Keskin'e verdi.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Galatasaray, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:33 Kaynak: DHA
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