Son Dakika Haberleri: İzmir'de şampiyon kadın yüzücü evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel İzmir'de şampiyon kadın yüzücü evinde ölü bulundu

İzmir'de şampiyon kadın yüzücü evinde ölü bulundu

16 dakika önce

Türkiye Masterlar Yüzme şampiyonu, 76 yaşındaki sporcu Helga Akıncı, İzmir'in Konak ilçesindeki evinde ölü bulundu.

İzmir'de şampiyon kadın yüzücü evinde ölü bulundu, System.String[]

Türkiye Masterlar Yüzme şampiyonu, 76 yaşındaki sporcu Helga Akıncı, İzmir'in Konak ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Akıncı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Talatpaşa Bulvarı'ndaki evine çilingir yardımıyla giren ekipler, Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda birinciliği bulunan Akıncı'yı hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp yetmezliği olduğu Akıncı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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