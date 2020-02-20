İzmir'de sanatçıların maaşlarını zimmetine geçiren mutemet yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sanatçıların maaşlarını zimmetine geçiren mutemet yakalandı - Son Dakika

İzmir'de sanatçıların maaşlarını zimmetine geçiren mutemet yakalandı

6 saat önce

İzmir Devlet Türk Müziği Korosunun muhasebe bölümünde çalışan ve iddiaya göre tefeciye borcu olduğu için sanatçıların ve çalışanların maaşlarını kendi hesabına geçirdikten sonra ortadan kaybolan mutemet yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de sanatçıların maaşlarını zimmetine geçiren mutemet yakalandı, System.String[]

İzmir Devlet Türk Müziği Korosunun muhasebe bölümünde çalışan ve iddiaya göre tefeciye borcu olduğu için sanatçıların ve çalışanların maaşlarını kendi hesabına geçirdikten sonra ortadan kaybolan mutemet yakalanarak gözaltına alındı. 600 bin liradan 150 bininin çekildiği tespit edilirken, paranın kalanına bloke konuldu.


Edinilen bilgiye göre, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu bünyesindeki 57 ses, 22 saz, 4 misafir saz sanatçısı, 1 misafir ses sanatçısı ile 17 çalışan, ayın 15'inde yatması gereken şubat ayı maaşlarını hesaplarında göremeyince durumu Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç'e iletti. Güvenç'in de maaşının yatmadığı belirlenince dolandırıldıklarını düşünen sanatçı ve çalışanlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnceleme sonucu mutemet Y.Y'nin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı tespit edildi. Y.Y.'nin bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlendi.


Gözaltına alındı


Sanatçıların ve çalışanların maaşlarını zimmetini geçirdiği iddiasıyla emniyet birimleri tarafından aranan mutemet Y.Y., İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin bugün öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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