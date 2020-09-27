İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı - Son Dakika

İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki boş arsaya atılan çöpler yola taşarken, bölge esnafı, aynı sorunu sürekli yaşadıklarını belirtip, çözüm bulunmasını istedi.

İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki boş arsaya atılan çöpler yola taşarken, bölge esnafı, aynı sorunu sürekli yaşadıklarını belirtip, çözüm bulunmasını istedi.

Bornova'daki Ayakkabıcılar Sitesi 6144 Sokak'ta bulunan boş arsaya dökülen çöpler, çevre kirliliğine neden oluyor. Zamanında toplanmaması yüzünden arsadan yola taşan, kimyasal ve yanıcı ürünleri de barındıran atıklar nedeniyle yaşanan kirliliğe esnaf tepki gösterdi. Çöplerin belirli aralıklarla toplanmasına rağmen kısa süre içinde bölgenin yine aynı duruma geldiğini savunanlar, kalıcı çözüm istediklerini söyledi. Bölgedeki çöplerden yayılan kötü koku yüzünden dükkanında kapı ve pencere dahi açamadığını belirten Ender Eralp (40), "Evsel atık ve kimyasal atıklardan en fazla etkilenen iş yerleri arasında yer alıyoruz. Sokak kokudan ve böcekten geçilmiyor. Gerekli yerlere daha önce birçok kez başvuru yapmamıza rağmen ne yazık ki sonuç alamadık. Biz çöpleri alıp gitsinler, istemiyoruz. Buraya kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Dükkanımızı havalandıramıyoruz. Çünkü kapı ve pencereyi açtığımızda kötü koku iş yerimize geliyor. Çöpler bazen o kadar birikiyor ki sokağın yarısını kapatıyor. Müşterilerimizin de buranın halini görünce olumsuz tepki veriyor. Birine adres tarif ederken 'çöplüğün yanı' diyoruz" diye konuştu.

'SEÇİM ZAMANI GELİP OY İÇİN GEZMESİNLER'Arsaya atılan çöplerin büyük çoğunun yanıcı madde olmasından dolayı tehlike oluşturduğunu belirten Ümran Akman (44) ise "Sanayi bölgesi olduğu için sürekli üretim yapılıyor. Aslında dökülmemesi gerekmesine rağmen vatandaşlarımız çöplerini boş arsaya döküyor. Belediyenin burayla ilgilenmesi gerekiyor. Seçim zamanı gelip oy için boş boş gezmesinler, burayı temizlesinler. Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında bir bina yanıyordu. Aklınıza gelebilecek her türlü çöp buraya atılıyor. Çoğu yanıcı madde olduğu için de büyük bir tehlike arz ediyor" dedi.

Yangın korkusuyla yaşadıklarını anlatan Öner Al (32) de "Çöpler sebebiyle kötü bir koku yayılıyor. Sinekten duramıyoruz. Buna artık kalıcı bir çözüm bulunsun. Lütfen bize yardımcı olunsun. Kimyasal ayakkabı atıklarından evsel atığa kadar her şey atılıyor. Bunlar tutuştuğu zaman da söndürülmesi zor oluyor. Akşam eve korkarak gidiyoruz. Çünkü birisi izmarit atsa dükkanlarımız yanacak. Zaman zaman çöpler temizlense de bir hafta sonra aynı manzarayla karşılaşıyoruz" diye konuştu.


İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı
İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı
İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı
İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı
İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı
İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı
İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı
İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı
İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı
İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı
İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı

Kimyasal, Bornova, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de sanayi bölgesinde çöpler, yola taştı - Son Dakika

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