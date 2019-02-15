İzmir'de Sanayi Bölgesinde Eyp'li Saldırı

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Minibüste Bulunan Yüklü Miktardaki Paranın Sahibini Bulmak İçin Bir İlçe Seferber Oldu

Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu