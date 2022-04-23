İzmir'de Sancar Maruflu Bilim Merkezi açıldı - Son Dakika

Sancar Maruflu Bilim Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde çocuklar için yapılan ve Sancar Maruflu'nun adını yaşatacak olan bilim merkezi için açılış töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çocukların çağdaş eğitim alması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Sancar Maruflu'nun oğlu Cevat Ziya Maruflu da Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nin ve merkez girişinde yer alan büstün açılışının 23 Nisan gibi anlamlı bir günde gerçekleşmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bilim merkezinin açılış kurdelesi çocuklarla birlikte kesildi.

"İzmir Baba" olarak bilinen İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, 15 Ağustos 2021'de hayatını kaybetmişti.