İzmir'de şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

31.05.2022 01:16
İzmir'de şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Ödemiş ilçesinde bir iş insanının uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ödemiş ilçesinde bir iş insanının uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iş insanı Y.P, tanıştığı bir kadının verdiği suyu içtikten sonra kendisinden geçtiğini ve kendine geldiğinde de bilmediği bir evin banyosunda 2 kişinin kendisinin fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıklarını iddia ederek polise başvurdu.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, olayla ilgili olduğunu belirlediği F.G, S.G, F.G, A.Z, C.S, B.G. ve Y.Ç'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G, S.G. ve F.G.tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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