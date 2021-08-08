İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, göre çok sayıda kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.
Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen yaklaşık 15 kişinin bulunduğu minibüsteki çok sayıda kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralılar Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin yaralıları minibüsten çıkarma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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