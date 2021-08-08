İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

"Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."

Yine Vali Köşger sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamada şu bilgilere yer verdi:

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi