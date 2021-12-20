İzmir'de 'Sarı hizmetler' başlayacak - Son Dakika

İzmirli taksici esnafının en yoğun olarak yaşadığı Menderes'in Küner Köyü'nde yapılan tanıtım toplantısına katılan yüzlerce esnaf, Özbay'ın hizmet planlamasına tam not verdi.

Özbay'dan 12 madde

Başkan adayı Özbay, 'Sarı hizmetler' lansman toplantısında davul zurnayla karşılandı. Özbay,öncelikle taksici esnafının refah düzeyini arttıracak ve ilk etapta uygulamaya başlayacakları 12 maddelik hizmet planını açıkladı. Yapılacak hizmetlerin uzun bir süre üzerinde çalıştıklarını ifade eden Özbay, taksicilerin omzundaki yükün azaltmak istediklerini vurguladı. İşte Özbay'ın ilk 12 maddesi;

Tarife ayar destek hizmeti

Hizmet sunmaya başladığımızda ilk yapılan tarife zammından ücret talep etmeyeceğiz.

Taksici esnafının geçmiş dönemde yaşadığı mağduriyet göz önüne alınarak bir tarife ayarında ücret alınmayacaktır. Diğer yapılacak olan tarife ayarlarında esnafımızın bütçesini sarsmayacak ücretler belirlemek önceliğimiz olacaktır.

Akaryakıt ve madeni yağ alımında iskontolu satış imkanı hizmeti

Oda üyelerinin ağır gider yükünü azaltabilmek adına her bölgede geçerli olmak üzere madeni yağ ve akaryakıt ana dağıtım şirketleriyle mümkün olan en yüksek indirimi üyemizin T plakalı ve özel aracında kullanabilmesini sağlayacağız. Anlaştığımız istasyonlarında geçerli mahalli pompa satış fiyatları üzerinden iskonto %6,5 olacak.

Çekici hizmeti

Taksici esnafının zor zamanında kurtarıcısı olacağız. Çekici hizmetini piyasa fiyatının %50 altında bir bedelle uygulayacağız. Odamız bünyesinde mevcut bulunan bir adet çekici aracımıza, ikinci bir çekici aracı dahil edeceğiz. Çekici hizmeti odamız tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol sınırları içerisinde üyemizin odamıza kayıtlı ticari aracının yolda sorun yaşaması halinde piyasa fiyatının yarısı bir ücret karşılığında yapılacaktır.

Kaza destek hizmeti

Odamız üyelerini yaralamalı büyük kazalarında kaderiyle baş başa bırakmayacağız. Meslektaşlarımızın maddi ve manevi üzüntü yaratan yaralamalı büyük kazalarında avukatımız ve yönetici arkadaşımız kaza yerinde üyemizin haklarını korumak üzere hazır bulunacaktır.

Hukuki danışmanlık hizmeti

Başkanlığımız döneminde odamıza kayıtlı taksici esnafının ticari araçları ve taksicilik mesleğine ilişkin sorunlarına ücreti oda tarafından karşılanmak suretiyle hukuki danışmanlık hizmeti sunacağız.

Odamız bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti verecek alanında uzman avukatlar haftanın belirli gün ve saatlerinde oda binasında bulunacak olup bu hususta hizmet almak isteyen esnafımız avukatlarımızla oda binasında görüşebilecektir. Avukatlarımızın verdiği hukuki danışmanlık hizmeti özel olarak vekalet ilişkisini gerektirmediği takdirde tamamen ücretsiz olacaktır.

Muhasebe hizmeti

Muhasebesinin oda bünyesinde takibini yaptıran esnafımıza muhasebe takibi için alınan ücrette de piyasa fiyatının %50 altında hizmet vereceğiz. Oda bünyesinde çalışan muhasebe elemanlarımız bu hizmeti sunacaktır. Bizim yetkimiz dışında kalan Federasyondan gelen basılı fatura, fiş gibi evrakların ücret tahsili devam edecektir.

SGK danışmanlık hizmeti

Hukuki danışmanlık hizmetinde olduğu gibi taksici esnafımıza SGK konusunda da ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacağız.

Odamız bünyesinde hizmet verecek Sosyal Güvenlik Uzmanımız haftanın belirli gün ve saatlerinde oda binasında SGK ile ilgili sorunlarınızda sizlere yol gösterecek.

Şoför ve sıra görevlisi takip ve destek hizmeti

Mesleğimizin ayrılmaz bir parçası olan şoför ve sıra görevlisi arkadaşlarımızın meslek ile ilgili sorunlarını danışabileceği Şoför ve Sıra Görevlisi Danışma birimi kuracağız. Şoförlerin ve sıra görevlilerinin özlük dosyalarını oluşturup mal sahibi ve çalışan arasında bir köprü olup camia adına daha iyi hizmet vermek. Yasaların izin verdiği ölçüler boyutun- da ihtiyacı olduğu tespit edilen çalışan şoförlerin ve sıra görevlilerinin ailelerine ve kendilerine eğitim(burs), giyim, gıda desteğinde bulunmak.

Teknolojik hizmetler

Teknolojiye karşı olmayan genç ve dinamik ekibimizle camiamıza katkı sağlayacak hizmetler için çalışacağız. Mahkemenin özel hayatın gizliliği ilkesi ihlal edilir, gerekçesiyle kullanılmayan En Taksi kameralarını taktıran esnafımızın haklarının Avukatlarımız takipçisi olacaktır. Tavrımız teknolojiye değil kameralara ödetilen piyasa değeri üzerindeki fiyatlara karşı esnafı savunmak yönünde olacaktır.

Kadın yönetici

Kadın üyelerimize yönetimde söz hakkı vereceğiz. Kadını toplumda daha güçlü kılabilmek için çalışacağız.

Yola çıktığımız ilk günden bugüne hep ön planda bulundurduğumuz projemiz olan 634'e yakın kadın üyesi bulunan odamıza, bakış açısına güvendiğimiz, mesleğin içerisinden, odamız yönetimine ve kadınlarımıza meslekte yaşadıkları sıkıntılarda destek olacak Kadın Yöneticilerimiz görev alacak.

Kaybedilen hizmet ve değerlerin esnafa kazandırılması ile yeni değerlerin hizmete sunulması

Taşerona devredilen oda hizmetlerini en kısa zamanda odaya geri alacağız. Yıllar içerisinde sağlıklı yönetilemediği için zarar ettirilen hizmetler taşerondan alınarak yeniden oda bünyesinde kazanç sağlayacak konuma getirilecektir.

Yönetimde şeffaflık

Her ayrıntıyı üyelerimizle paylaşacağımız bir yönetim sistemi oluşturacağız. Taksicinin sesi adıyla basacağımız dergiyle denetim raporlarını sunacağız. Odamıza alınacak mal ve hizmetlerin ne için kullanılacağı yada hangi nedenle satılacağı ve nasıl değerlendirileceği üyelerimizle yapılan toplantıyla belirlenecektir. Ayrıca tüm bu işlerin belgeleri dergimizde üyelerimizle paylaşılacaktır.

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