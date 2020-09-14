İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı Sakız ve çikolata çalmaya çalıştı - Son Dakika

İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı Sakız ve çikolata çalmaya çalıştı
İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı: Sakız ve çikolata çalmaya çalıştı İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir market zincirinin şubesine giren hırsız, çikolota ve sakız çalarken suçüstü yakalandı.
İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı: Sakız ve çikolata çalmaya çalıştı İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir market zincirinin şubesine giren hırsız, çikolota ve sakız çalarken suçüstü yakalandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir hırsız, market zincirinin depo kapısının camını kırarak içeriye girdi. Alarm çalması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İddiaya göre, marketten çikolata ve sakız gibi ürünler çalan hırsız suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan hırsız, emniyete götürüldü. Hırsızın çikolata ve sakız çalması dikkat çekerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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