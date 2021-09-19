Sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Gölcük Mahallesi Derinburun mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, itfaiye araçları ve tankerler sevk edildi.
Alevler ormanlık alana sıçramadan ekiplerin yaptığı müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.
Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangına ilk önce muhtarlığa ait söndürme traktörüyle müdahale ettiklerini, yangının yerleşim merkezine sıçramadan söndürüldüğünü söyledi.
Öte yandan Günlüce Mahallesi yakınlarında bulunan dere yatağında çıkan yangın İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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