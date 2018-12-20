Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Şeb-i Arus" Etkinliği

İzmir'de "Şeb-i Arus" Etkinliği

8 saat önce

İzmir'de, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vuslatının 745. yılı dolayısıyla Şeb-i Arus sema töreni ve Türk tasavvuf müziği konseri düzenlendi.

İzmir'de
İzmir'de, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vuslatının 745. yılı dolayısıyla Şeb-i Arus sema töreni ve Türk tasavvuf müziği konseri düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar Vakfı tarafından Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilen etkinlik, iki bölümden oluştu.

İlk bölümde klasik Türk müziği korosu sanatçıları sahne aldı. Koro, Sultan 3. Selim'in Suzidilara makamında bestelediği ayini şerifi, sema töreni eşliğinde seslendirdi.

İkinci bölümde verilen Türk tasavvuf müziği konserinde de solistliği Erdem Özgen yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:54 Kaynak: AA

Mevlana Celaleddin Rumi, İzmir, Kültür Sanat
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