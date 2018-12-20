İzmir'de "Şeb-i Arus" Etkinliği
8 saat önce
İzmir'de, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vuslatının 745. yılı dolayısıyla Şeb-i Arus sema töreni ve Türk tasavvuf müziği konseri düzenlendi.
İzmir
'de, Mevlana Celaleddin Rumi
'nin vuslatının 745. yılı dolayısıyla Şeb-i Arus sema töreni ve Türk tasavvuf müziği konseri düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve Konyalılar Vakfı tarafından Ahmet Adnan Saygun
Sanat Merkezi'nde (AASSM
) gerçekleştirilen etkinlik, iki bölümden oluştu.
İlk bölümde klasik Türk müziği korosu sanatçıları sahne aldı. Koro, Sultan 3. Selim
'in Suzidilara makamında bestelediği ayini şerifi, sema töreni eşliğinde seslendirdi.
İkinci bölümde verilen Türk tasavvuf müziği konserinde de solistliği Erdem Özgen yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:54 Kaynak: AA
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