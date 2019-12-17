İzmir'de Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de, Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Şeb-i Arus ve sema töreni düzenlendi.

Genç Erdemliler Platformunca Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsünde bulunan Bilal Saygılı Camisi Kültür Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Hazreti Mevlana ve Şeb-i Arus'un şiirsel ve tasavvuf eserleriyle buluşmasının anlatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ney eşliğinde ilahi ve kaside okundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Platform Başkanı Hüseyin Volkan Öyekçin, katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra sema gösterisi sunulan programın sonunda ise fidan dağıtıldı.

Programa, AK Parti Sosyal Politikalar İl Başkanı Semiha Paçacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bazı iş insanları ile vatandaşlar katıldı.