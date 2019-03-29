Son Dakika Haberleri: İzmir'de Seçim Güvenliği Tedbirleri

İzmir'de Seçim Güvenliği Tedbirleri

1 saat önce

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

İzmir'de Seçim Güvenliği Tedbirleri, System.String[]
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.


Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim güvenliğinin sağlanması polisin sorumluluk alanındaki planlamanın tamamlandığını ifade etti.


Bekçi ve polislerden oluşan 10 bin emniyet personelinin pazar günü görevinin başında olacağını belirten Aşkın, "Milli iradenin sandığa güvenle yansıması için sorumluluk alanımızdaki hazırlıklarımızı tamamladık. Sandıklarda olası bir olumsuzluğa karşı arkadaşlarımız hazır bekleyecek. Sandık görevlilerinin talep etmesi durumunda gerekli müdahaleler anında yapılacak. İzmir'de oy kullanma işleminin yapılacağı 10 bin 133 noktadaki tedbirlerimiz gün boyu sürecek." diye konuştu.


Aşkın, oy çuvallarını ilçe seçim kurullarına teslim edecek sandık görevlilerine de yine polisin eşlik edeceğini belirtti.


Seçim yasaklarının başlamasıyla kent genelindeki içki satışına müsaade edilmeyeceğini kaydeden Aşkın, oluşturulacak kontrol noktalarında da denetimler yapılacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:42 Kaynak: AA

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