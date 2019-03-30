İzmir'de Seçim Hazırlıkları Tamamlandı
1 saat önce
İZMİR'de 31 Mart yerel seçimleri için okullar ve seçim kurullarındaki hazırlıklar tamamlandı.
İZMİR'de 31 Mart yerel seçimleri için okullar ve seçim kurullarındaki hazırlıklar tamamlandı. İzmir
'de vatandaşların oy kullanacağı paravan ve seçim sandıkları sınıflara yerleştirildi. Seçim kurullarında sandık sonuçlarının girişinin yapılacağı bilgisayarlar da hazır hale getirildi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bir gün kala, Kültürpark
'taki 4 Nolu Hol'de yer alan İzmir İl Seçim Kurulu ile Konak
1 ve 2 İlçe Seçim Kurulları son hazırlıklarını tamamladı. Yarın akşam saatlerinde, oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sandık kurullarından gelen sonuçlar, bilgisayara girilerek kayıt altına alınacak ve daha sonra birleştirilecek. Oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, yarın saat 05.00'ten itibaren oyların kullanılacağı okullara gönderilecek.
Kültürpark'taki seçim kurullarında yarın yaklaşık 100 kamu çalışanının görevlendirilmesi planlanıyor. Her masada veri girişi için 3'er kişi görev yapacak. Seçmenlerin oy kullanacağı her okuldaki sınıflar ise oy verme işleminin en rahat biçimde yapılması için hazırlandı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:37 Kaynak: DHA
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