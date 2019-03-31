İzmir'de Seçmen Sandık Başına Gitti (2)

AVRUPA KONSEYİ'NDEN GÖZLEMCİLER GELDİAvrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler, İzmir'de oy kullanma işlemlerini takip etti.

AVRUPA KONSEYİ'NDEN GÖZLEMCİLER GELDİ



Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler, İzmir'de oy kullanma işlemlerini takip etti. İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtindeki Atatürk Lisesi'ne gelen gözlemci de oy verme sırasında gözlem yaptı, bilgi aldı, notlar tuttu.



Taylan YILDIRIM/İZMİR,

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