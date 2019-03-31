Son Dakika Haberleri: İzmir'de Seçmen Sandık Başına Gitti (2)

İzmir'de Seçmen Sandık Başına Gitti (2)

8 dakika önce

AVRUPA KONSEYİ'NDEN GÖZLEMCİLER GELDİAvrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler, İzmir'de oy kullanma işlemlerini takip etti.

İzmir'de Seçmen Sandık Başına Gitti (2), System.String[]
AVRUPA KONSEYİ'NDEN GÖZLEMCİLER GELDİ

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler, İzmir'de oy kullanma işlemlerini takip etti. İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtindeki Atatürk Lisesi'ne gelen gözlemci de oy verme sırasında gözlem yaptı, bilgi aldı, notlar tuttu.

Taylan YILDIRIM/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:05 Kaynak: DHA

Avrupa Konseyi, İzmir, Güncel
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