İzmir'de Seçmen Sandık Başına Gitti (3)
1 saat önce
3 KİŞİYE YASAL İŞLEM İzmir'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken, yasak olmasına rağmen cep telefonu kamerasıyla oy pusulalarının fotoğraflarını çektiği belirlenen 3 kişi hakkında, tutanak tutulup, yasal işlem yapıldı.
3 KİŞİYE YASAL İŞLEM
İzmir'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken, yasak olmasına rağmen cep telefonu kamerasıyla oy pusulalarının fotoğraflarını çektiği belirlenen 3 kişi hakkında, tutanak tutulup, yasal işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:47 Kaynak: DHA
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