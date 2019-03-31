Son Dakika Haberleri: İzmir'de Seçmen Sandık Başına Gitti (3)

İzmir'de Seçmen Sandık Başına Gitti (3)

1 saat önce

3 KİŞİYE YASAL İŞLEM İzmir'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken, yasak olmasına rağmen cep telefonu kamerasıyla oy pusulalarının fotoğraflarını çektiği belirlenen 3 kişi hakkında, tutanak tutulup, yasal işlem yapıldı.

İzmir'de Seçmen Sandık Başına Gitti (3), System.String[]
3 KİŞİYE YASAL İŞLEM 

İzmir'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken, yasak olmasına rağmen cep telefonu kamerasıyla oy pusulalarının fotoğraflarını çektiği belirlenen 3 kişi hakkında, tutanak tutulup, yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:47 Kaynak: DHA

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