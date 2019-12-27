İzmir'de ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Son Dakika

İzmir'de ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı

6 saat önce

İzmir'de, Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunun (ŞEGAFED) Ege Bölge Temsilciliği açıldı.

İzmir'de ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı, System.String[]

İzmir'de, Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunun (ŞEGAFED) Ege Bölge Temsilciliği açıldı.

Bayraklı ilçesindeki açılış törenine, şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, federasyon üyeleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Federasyon Başkanı Gazi Caner Dalkalı, ŞEGAFED olarak Allah'ın ve devletin emaneti şehit yakınları, gaziler ve korunmaya muhtaç çocukların tüm sorunlarını gidermek, onlara hak ettikleri hayatı yaşatmak ve haklarını sonuna kadar savunmak için her platformda yer alacaklarını söyledi.

Taşdoğan da her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanlarında olduklarını dile getirdi.

Safitürk ise "Bizim yavrularımız inşallah bizi cennette karşılayacak, kucaklayacaklar. Vatan sevgisi imandandır. Biz bu imanla ayakta duruyoruz." dedi.

Federasyon başkan yardımcılarından Soner Halisdemir de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:24 Kaynak: AA
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